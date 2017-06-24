Барти: Петра — одна из самых милых девушек, каких я встречала за всю жизнь

Австралийка Эшли Барти, обыгравшая испанку Гарбинье Мугурусу в полуфинале турнира в Бирмингеме со счётом 3:6, 6:4, 6:3, рассказала о своём отношении к чешке Петре Квитовой, с которой ей предстоит встретиться в финальном матче. Напомним, Квитова получила ножевое ранение ведущей левой руки от грабителя, проникшего в её дом в конце прошлого года.



«Не думаю, что найдётся хоть одна теннисистка, которая не рада видеть, что Петра вернулась, у которой не вызывает искренних положительных эмоций её успешное возвращение в тур. Она одна из самых милых девушек, каких я встречала в жизни вообще, не только в теннисе. Очень здорово, что она вернулась на корт.



Конечно, наш завтрашний матч будет для меня большим испытанием. Она дважды побеждала на Уимблдоне и великолепно играет на траве. Это будет серьёзная битва», — цитирует Барти официальный сайт WTA.