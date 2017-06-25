Севастова: по сравнению с прошлым годом я стала лучше принимать и подавать

Латвийка Анастасия Севастова, вышедшая в финал турнира на Мальорке в результате победы над француженкой Каролин Гарсией (6:4, 6:2), оценила свою игру.



«Думаю, по сравнению с прошлым годом я добилась серьёзного прогресса. Я стала лучше принимать, лучше подавать и хорошо двигаться по корту. Приём сегодня сыграл ключевую роль. Я пыталась отбивать все мячи, быть „стеной“. Может быть, ей не удалось найти свой игровой ритм, но я считаю, что заслужила победу. Я была расслабленна психологически и здорово чувствовала себя, играя на центральном корте. Покрытие на нём мне очень нравится.



Что касается моей техники, то я всегда играла так. В детстве я даже подавала снизу. Бэкхенд у меня остался таким же, как 20 лет назад. Удар с форхенда я немного изменила, но я никогда не пыталась мощно бить по мячу. Над подачей я, конечно, работаю — на траве это очень важно», — приводит слова Севастовой официальный сайт WTA.