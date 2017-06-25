Бывшая 4-я ракетка мира Елена Докич выпустит автобиографию 1 ноября

Экс-четвёртая ракетка мира австралийка Елена Докич выпустит автобиографическую книгу 1 ноября 2017 года, название книги — «Несокрушимая» («Unbreakable»).

«В последние несколько лет я была в своём самом тяжелом и вознаграждающем путешествии — написании моей жизненной истории. Я никому не рассказывала свою историю раньше, ни душе, и не могу дождаться, чтобы поделиться ей с вами. Она не только о теннисе, но и о моём выживании», — написала Докич в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию обложки книги можно в "Инстаграме".