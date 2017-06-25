А. Зверев: думаю, каждый мечтает сыграть в Федерером в финале

Немец Александр Зверев после победы над французом Ришаром Гаске со счётом 4:6, 6:4, 6:3 в полуфинале турнира в Галле поделился ожиданиями от встречи со швейцарцем Роджером Федерером в финале.

«Играть перед такой большой аудиторией — всегда здорово. Это особенное чувство. В прошлом году я победил Федерера здесь, но в финале нас ждёт совсем другой матч. Думаю, каждый мечтает дойти до финала и сыграть там с Роджером. Так что я с нетерпением жду матча и хочу получить удовольствие от игры», — приводит слова Зверева официальный сайт АТР.