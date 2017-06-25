Швейцарец Роджер Федерер (1) в финале турнира в Галле сыграет с немцем Александром Зверевым (4). Поединок начнётся в 14:00 по московскому времени. В очном противостоянии счёт равный — 1-1.

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Текстовая онлайн-трансляция финала Федерер — А. Зверев в Галле.

Роджер занимает пятое место в рейтинге АТР, а его соперник по решающему матчу — 12-е. Для 35-летнего Федерера титул может стать 92-м в карьере, а в активе 20-летнего Зверева пока четыре трофея, причём три из них он выиграл в этом сезоне.