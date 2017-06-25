Димитров: обнаружение кокаина в организме Эванса — печальная новость для тенниса

Болгарин Григор Димитров прокомментировал обнаружение в допинг-пробе британца Даниэля Эванса кокаина.

«Честно говоря, я от вас слышу про это. Могу только сказать, что любая подобная новость не идёт на пользу теннису. Это очень печально для нашего вида спорта. Но я не знаю подробностей. Уверен, что будет разбирательство по этому поводу, и ответственные структуры выяснят, что именно произошло», — приводит слова Димитрова Tennis World.

Положительная проба была взята у Эванса 24 апреля на турнире в Барселоне. Спортсмен не стал оспаривать наличие кокаина в крови.