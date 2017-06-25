Видеообзоры полуфиналов турниров WТА в Бирмингеме и на Мальорке

Австралийка Эшли Барти в полуфинале турнира в Бирмингеме одержала волевую победу над испанкой Гарбинье Мугурусой со счётом 3:6, 6:4, 6:3. За титул Барти поспорит с чешкой Петрой Квитовой, соперница которой по полуфиналу Люси Шафаржова отказалась от продолжения борьбы, уступая 1:6, 0:1.

Посмотреть видеообзоры полуфиналов турнира в Бирмингеме вы можете на «Чемпионате»:

В полуфинале соревнований на Мальорке латвийка Анастасия Севастова переиграла француженку Каролин Гарсию, а немка Юлия Гёргес разгромила американку Катрин Беллис. Увидеть самые эффектные моменты состоявшихся поединков вы можете на «Чемпионате».