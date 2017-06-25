Федерер и Надаль не встретятся друг с другом на Уимблдоне раньше финала

Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль смогут встретиться друг с другом только в финале Уимблдона. Они будут посеяны четвёртым и третьим соответственно, если Роджер проиграет немцу Александру Звереву в финале турнира в Галле. В случае победы швейцарца в Германии он получит третий номер посева, а Рафаэль — четвёртый.

Напомним, что при определении сеяных на Уимблдоне учитываются все очки, набранные теннисистами на траве в 2016 году, и 75 % очков на этом покрытии в сезоне 2015 года.

Первым сеяным будет британец Энди Маррей, а вторым — серб Новак Джокович.