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Федерер и Надаль не встретятся друг с другом на Уимблдоне раньше финала

25 июня 2017, воскресенье. 12:57. Теннис

Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль смогут встретиться друг с другом только в финале Уимблдона. Они будут посеяны четвёртым и третьим соответственно, если Роджер проиграет немцу Александру Звереву в финале турнира в Галле. В случае победы швейцарца в Германии он получит третий номер посева, а Рафаэль — четвёртый.

Напомним, что при определении сеяных на Уимблдоне учитываются все очки, набранные теннисистами на траве в 2016 году, и 75 % очков на этом покрытии в сезоне 2015 года.

Первым сеяным будет британец Энди Маррей, а вторым — серб Новак Джокович.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль Роджер Федерер
Новости. Теннис
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00:50 Федерер: Хачанов использует форхенд немного иначе, чем мы привыкли
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