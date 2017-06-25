Ватутин проиграл в финале квалификации турнира АТР в Турции

Россиянин Алексей Ватутин (4) в финале квалификации турнира в Анталье уступил египтянину Мохамеду Сафвату со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. 24-летний волгоградец, занимающий 258-е место в рейтинге АТР, ни разу не подал навылет, допустил семь двойных ошибок, сделал три брейка и проиграл пять геймов на своей подаче.

Соперник 26-летнего африканца, который располагается на 279-й позиции в мужской табели о рангах, по первому кругу основной сетки соревнований определится позднее.