Федерер завоевал 92-й титул, разгромив А. Зверева в финале турнира в Галле

Швейцарец Роджер Федерер (1) в финале турнира в Галле уверенно переиграл немца Александра Зверева (4) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила всего 53 минуты. 35-летний уроженец Базеля, занимающий пятое место в рейтинге АТР, 4 раза подал навылет, обошёлся без двойных ошибок, отыграл единственный брейк-пойнт и выиграл 4 гейма на подаче оппонента. Александр сделал 5 эйсов при отсутствии двойных.

Для 35-летнего Федерера этот титул стал 92-м в карьере и четвёртым в текущем сезоне.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция финала Федерер — А. Зверев в Галле.