Кузнецов проиграл занимающему 302-ю строчку Шкугору в квалификации Истбурна

Россиянин Андрей Кузнецов (2) не сумел выйти в основную сетку турнира в Истбурне, проиграв 302-й ракетке мира хорвату Франко Шкугору со счётом 6:2, 4:6, 4:6.



Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут. Кузнецов пять раз подал навылет, сделал три двойные ошибки и использовал оба заработанных брейк-пойнта. У Шкугора было два эйса, одна двойная и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.



Для 29-летнего хорвата это будет второй турнир ATP в нынешнем сезоне. Ранее он прошёл квалификацию на грунтовых соревнованиях в Женеве, где обыграл испанца Томми Робредо, а затем уступил американцу Сэму Куэрри. Также в его активе в нынешнем году пятисетовая победа над другим испанцем Пабло Карреньо-Бустой в рамках домашнего матча Кубка Дэвиса.