Уотсон за три часа обыграла Цуренко в первом круге турнира в Истбурне

Британка Хитер Уотсон (WC) пробилась во второй круг домашнего турнира в Истбурне, переиграв украинку Лесю Цуренко со счётом 6:3, 4:6, 6:4.



Теннисистки провели на корте три часа. Уотсон выполнила 1 эйс, сделала 2 двойные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 23. На счету Цуренко 1 эйс, 3 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 20. В матче было много затяжных геймов, а самый длинный из них, при счёте 4:4 во второй партии на подаче украинки, продолжался 18 минут.



В другом матче дня бельгийка Элисе Мертенс разгромила венгерку Тимю Бабош со счётом 6:1, 6:1. Во втором раунде Уотсон сыграет со словачкой Доминикой Цибулковой (4), а Мертенс — с россиянкой Анастасией Павлюченковой (14). Отметим, что все сеяные теннисистки на этом турнире начинают играть со второго круга — 1/16 финала.