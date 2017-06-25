Квитова: приехала в Бирмингем попить кофе и потренироваться, а пришлось играть

Чешка Петра Квитова прокомментировала свой успех на соревнованиях в Бирмингеме, где она стала чемпионкой, завоевав 20-й титул в карьере.



«Мне нравится играть финалы на траве. Конечно, я совсем не расстроюсь, если через несколько недель приму участие ещё в одном финальном матче на этом покрытии — но нужно проделать ещё очень большую работу.



Сюда я, вообще-то, приехала попить кофе и попрактиковаться, но пришлось ещё и матчи играть (смеётся). Ничего не могу поделать, кофе мне нравится», — приводит слова Квитовой WTA Insider.