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Братья Зверевы проиграли Куботу и Мело в финале турнира в Галле

25 июня 2017, воскресенье. 18:25. Теннис

Немец Александр Зверев проиграл второй финальный матч за день. Вместе со старшим братом, Мишей Зверевым, он уступил первым сеяным, поляку Лукашу Куботу и бразильцу Марсело Мело, в финале Галле — 7:5, 3:6, [8:10].

Для восьмой и третьей ракеток мира в паре это второй титул подряд — на прошлой неделе они стали чемпионами Хертогенбосха. Ранее в этом году они первенствовали на «Мастерсах 1000» в Майами и Мадриде. Всего в активе Кубота теперь 18 парных титулов, а у Мело — 26.

Для Зверевых это был четвёртый совместный финал. Они победили в Монпелье-2017 и потерпели поражения в Мюнхене-2015 и Монпелье-2016. Зверев-старший, кроме того, был чемпионом Галле и Токио в 2008 году в паре с россиянином Михаилом Южным.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Зверев
Новости. Теннис
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