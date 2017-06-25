Братья Зверевы проиграли Куботу и Мело в финале турнира в Галле

Немец Александр Зверев проиграл второй финальный матч за день. Вместе со старшим братом, Мишей Зверевым, он уступил первым сеяным, поляку Лукашу Куботу и бразильцу Марсело Мело, в финале Галле — 7:5, 3:6, [8:10].



Для восьмой и третьей ракеток мира в паре это второй титул подряд — на прошлой неделе они стали чемпионами Хертогенбосха. Ранее в этом году они первенствовали на «Мастерсах 1000» в Майами и Мадриде. Всего в активе Кубота теперь 18 парных титулов, а у Мело — 26.



Для Зверевых это был четвёртый совместный финал. Они победили в Монпелье-2017 и потерпели поражения в Мюнхене-2015 и Монпелье-2016. Зверев-старший, кроме того, был чемпионом Галле и Токио в 2008 году в паре с россиянином Михаилом Южным.