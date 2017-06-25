Видеообзор финала турнира в Галле между Федерером и А. Зверевым

Швейцарец Роджер Федерер в финале турнира в Галле разгромил немца Александра Зверева со счётом 6:1, 6:3, в девятый раз завоевав титул на этом соревновании. В общей сложности это 92-й одиночный титул в карьере теннисной легенды и четвёртый в нынешнем сезоне после Australian Open, Индиан-Уэллса и Майами. За всю историю Открытой эры больше турниров в мужском теннисе выиграли только Иван Лендл и Джимми Коннорс. В активе Лендла 94 трофея, а Коннорс победил на 109 соревнованиях.



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