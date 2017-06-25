Видеообзор финала турнира в Бирмингеме между Квитовой и Барти

Чешка Петра Квитова стала чемпионкой турнира в Бирмингеме. В финальном матче она одержала волевую победу над австралийкой Эшли Барти — 4:6, 6:3, 6:2. Таким образом, Квитова завоевала титул уже на своём втором турнире после возвращения в тур. Напомним, что в конце прошлого года Петра получила ножевое ранение левой руки.

В общей сложности это 20-й титул Квитовой в карьере, которая одержала свои главные победы на Уимблдоне в 2011 и 2014 годах. Кроме того, Петра — пятикратная обладательница Кубка Федерации.

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