Барти и Деллакуа завоевали титул на турнире в Бирмингеме

Австралийки Эшли Барти и Кейси Деллакуа стали чемпионками соревнований в Бирмингеме в парном разряде. В финальном матче четвёртые сеяные нанесли поражение китаянке Чжан Шуай и представительнице Тайваня Чань Хаочин на чемпионском тай-брейке — 6:1, 2:6, [10:8].



Это четвёртый совместный титул Барти и Деллакуа. Они уже побеждали в Бирмингеме четыре года назад, в 2013-м. Также они выигрывали Страсбург-2014 и Куала-Лумпур в нынешнем сезоне. Кроме того, Эшли и Кейси побывали в финалах всех четырёх турниров «Большого шлема» (на «Ролан Гаррос» в этом году, на остальных соревнованиях — в 2013-м), но не выиграли ни одного.