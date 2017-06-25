Ф. Лопес: держать трофей «Квинс Клаб» — лучшее чувство в жизни, какое может быть

Испанец Фелисьяно Лопес поделился эмоциями после победы над хорватом Марином Чиличем в финале «Квинс Клаб» (турнира в Лондоне) со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (10:8). На решающем тай-брейке 35-летний Лопес отыграл один матчбол.



«Это лучшая неделя в моей карьере. Выиграть этот турнир на этом этапе моей карьеры — просто невероятно. Я очень долго ждал этого титула. „Квинс“ — лучший! Помимо турниров „Большого шлема“ это одно из самых особенных соревнований. Здесь ощущается особенная атмосфера — традиции этого турнира, его история, игроки, которые побеждали здесь в прошлом. Стоять здесь в воскресенье и держать трофей — лучшее чувство в жизни, которое я только мог испытать.



На этой неделе я победил четырёх игроков, которые были либо сейчас входят в топ-10. Конечно, это положительно влияет на мою уверенность в себе. Иногда бывает, что сетка „открывается“ после поражений топ-игроков, но в этот раз такого и близко не было. С самого начала я играл с сильнейшими — и сумел стать чемпионом.



Финал был очень равным и упорным. В общем-то, такого я и ожидал от матча с Марином на траве. В концовке всё решали два — три очка. Я понимал, что в третьем сете наверняка тоже не избежать тай-брейка. Там я просто боролся как мог, пытался попадать в корт и подавать наилучшим образом», — цитирует Лопеса официальный сайт ATP.