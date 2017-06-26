А. Зверев: думаю, на Уимблдоне Федерер будет главным фаворитом

Немец Александр Зверев прокомментировал поражение от швейцарца Роджера Федерера (1:6, 3:6) в финальном матче турнира в Галле.



«Роджер сыграл очень-очень хорошо. Думаю, на Уимблдоне он будет главным фаворитом. Здесь он провёл финал на невероятном уровне. Конечно, я могу играть лучше — но он просто не позволил мне показать свой лучший теннис. Он постоянно менял направление, темп игры, при этом действуя очень агрессивно. Думаю, он заслужил победу.



В целом я провёл здесь хорошую неделю, дошёл до финала. Поражение, конечно, меня расстроило, но на Уимблдоне я буду чувствовать себя уверенно. Считаю, мне по силам далеко пройти там», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.