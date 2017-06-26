Дж. Маррей: очень рад, что наконец-то стал чемпионом на этом домашнем турнире

Британец Джейми Маррей и бразилец Бруно Суарес прокомментировали победу на турнире в Лондоне. В финальном матче они обыграли французов Жюльена Беннето и Эдуарда Роже-Васслена со счётом 6:2, 6:3.



«Мы можем гордиться достигнутым. Бруно уже побеждал здесь, но не я. Будучи ребёнком и подростком, я смотрел этот турнир по телевизору, возвратившись домой из школы. Затем я много раз играл здесь. Несколько лет назад я уступил Бруно в финале. Очень рад, что наконец-то стал чемпионом здесь, дома», — приводит слова Маррея официальный сайт ATP.



«Играть дома непросто. Конечно, на корте тебя поддерживают, но при этом ты отвлекаешься на многое вне корта. Это относится и к Джейми. Но во время матчей за нас постоянно активно болели. Нам уже доводилось играть пару в Бразилии, и это было очень классно, но здесь всё тоже здорово. Очень рад, что нам удалось победить на таком крупном турнире при такой поддержке», — сказал Суарес.