Барти: на траве я показывала хороший теннис и с нетерпением жду Уимблдона

Австралийка Эшли Барти прокомментировала финал турнира в Бирмингеме, где она проиграла чешке Петре Квитовой со счётом 6:4, 3:6, 2:6.



«Мы провели этот финал на высоком уровне. Мы обе хорошо играли с самого начала. В первой партии я здорово подавала, что помогло мне повести в счёте.



Очень рада, что Петра вернулась на корт. Она не может не вдохновлять. Она великолепная чемпионка, и теперь, после возвращения, я ещё больше ценю и уважаю её. Надеюсь, впредь у неё всё будет хорошо со здоровьем и она проведёт отличный сезон.



На траве я показывала хороший теннис и уступила только сильным соперницам. Сейчас с нетерпением жду Уимблдона», — цитирует Барти официальный сайт WTA.