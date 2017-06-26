Шарапова завершила запись аудиокниги краткой автобиографии

Россиянка Мария Шарапова вскоре после релиза документального фильма The Point, посвящённого ей, записала аудиокнигу краткой автобиографии.

«Только что завершила запись аудиокниги краткой автобиографии. Более трёх дней и 20 часов, после утренних тренировок. Мое выражение лица расскажет обо всём! Всё это казалось бесконечным, тем более я счастлива завершить дело», — написала Шарапова на своей странице в «Инстаграме».

Если фотография не отображается корректно, её можно посмотреть на странице Шараповой в «Инстаграме».