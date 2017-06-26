Возняцки стала шестой ракеткой мира, Кузнецова — восьмой

В обновлённом рейтинге WТА от 26 июня датчанка Каролина Возняцки поднялась на шестую строчку. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, располагается на восьмой позиции.
Рейтинг WTA. 26 июня
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 6965.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6850.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6386.
4 (4). Серена Уильямс (США) — 4810.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4765.
6 (8). Каролина Возняцки (Дания) — 4345.
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4325.
8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310.
9 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4010.
10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 3985.
…
16 (15). Елена Веснина (Россия) — 2777.
17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2580.
30 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1580.
47 (43). Екатерина Макарова (Россия) — 1195.
65 (65). Наталья Вихлянцева (Россия) – 944.
78 (76). Екатерина Александрова (Россия) — 762.
83 (84). Евгения Родина (Россия) — 718...
179 (179). Мария Шарапова (Россия) – 310.