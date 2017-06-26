Чилич стал шестой ракеткой мира, Хачанов — 34-й, Рублёв впервые вошёл в топ-100

В обновлённом рейтинге ATP от 26 июня хорват Марин Чилич поднялся на шестую строчку. Лучший из россиян, Карен Хачанов, расположился на 34-й позиции. Даниил Медведев поднялся на 52-ю строчку. Андрей Рублёв впервые в карьере вошёл в топ-100 и стал 92-й ракеткой мира.

Рейтинг ATP. 26 июня

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 9390.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7285.

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 6175.

4 (4). Новак Джокович (Сербия) – 5805.

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 5265.

6 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4235.

7 (6). Милош Раонич (Канада) – 4150.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895.

9 (9). Кей Нисикори (Япония) – 3830.

10 (10). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3075.

…

34 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1176.

52 (60). Даниил Медведев (Россия) — 864.

77 (78). Андрей Кузнецов (Россия) – 670.

82 (88). Михаил Южный (Россия) – 640.

92 (106). Андрей Рублёв (Россия) — 585.

96 (96). Евгений Донской (Россия) — 584.