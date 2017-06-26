St. Petersburg Open проведёт первый национальный теннисный марафон

Теннисный турнир St. Petersburg Open объявил о предстоящем старте первого национального теннисного марафона Unstoppable Spirit. 15 и 16 июля на корте St. Petersburg Open на VK FEST 2017 любой желающий сможет стартовать в марафоне, пройдя теннисный интенсив — 6 мастер-классов. После фестиваля в Парке 300-летия участники в группе Unstoppable Spirit Tennis Team в «ВКонтакте» будут получать спортивные задания, теннисные видеоуроки и рекомендации по питанию от лучших тренеров и игроков.

Самые активные подписчики станут амбассадорами группы и в сентябре получат специальное приглашение на St. Petersburg Open 2017 — Unstoppable Wild Card. Это привилегированное приглашение к участию в жеребьёвке игроков основной сетки турнира, пресс-конференции и фотосессия на главном корте с маскотами турнира.