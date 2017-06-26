Видеообзор матча Ф. Лопеса с Чиличем в финале турнира в Лондоне

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес стал победителем турнира в Лондоне. В финальном поединке он одержал волевую победу над представителем Хорватии Марином Чиличем со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (10:8). На решающем тай-брейке испанец отыграл один матчбол на своей подаче и дожал соперника с третьего матчбола.

Для 35-летнего испанца это его шестой одиночный титул в карьере и третий на траве (после Истбурна в 2013 и 2014 годах).

Предлагаем вашему вниманию видеобзор финального поединка на турнире в Лондоне.

Видео доступно на «Чемпионате».

