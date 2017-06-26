Гёргес и Беллис снялись с турнира в Истбурне

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес и американка Катрин Беллис снялись с турнира в Истбурне. 26 июня они должны были сыграть друг другом в первом круге соревнований.

В основной сетке турнира Гёргес и Беллис заменят «лаки-лузеры» — словачка Кристина Кучова и американка Лорен Дэвис.

На минувшей неделе Гёргес дошла до финала турнира на Мальорке, где уступила представительнице Латвии Анастасии Севастовой со счётом 4:6, 6:3, 3:6. В полуфинале 28-летняя уроженка Бад-Ольдесло разгромила Беллис со счётом 6:1, 6:1.