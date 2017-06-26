Чешская теннисистка Петра Квитова снялась с турнира в Истбурне из-за повреждения мышц брюшного пресса, сообщает «твиттер» WTA Inider. Во втором круге соревнований она должна была сыграть с представительницей Румынии Моникой Никулеску.

Накануне уроженка Биловца стала победительницей турнира в Бирмингеме.

В декабре 2016 года Петра получила серьёзную травму руки в результате нападения вооружённого грабителя и была вынуждена пропустить полгода. Она вернулась на корт на «Ролан Гаррос — 2017», где уступила во втором круге.