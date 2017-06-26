Янг одолел Эдмунда на старте турнира в Истбурне

Американский теннисист Дональд Янг пробился во второй круг турнира в Истбурне, в трёх партиях одолев представителя Великобритании Кайла Эдмунда со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. Дональд 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Истбурне американец поспорит с победителем матча Джаред Доналдсон (США) — Диего Шварцман (Аргентина, 8).