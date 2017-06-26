Первой соперницей Кербер на турнире в Истбурне будет Кр. Плишкова

Чешская теннисистка Кристина Плишкова пробилась во второй круг турнира в Истбурне, в трёх сетах обыграв представительницу Великобритании Наоми Броэди (WC) со счётом 6:2, 6:7 (2:7), 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. Уроженка Лоуни 10 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Наоми 5 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в третий круг соревнований Плишкова поспорит с первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер (1).

Японка Наоми Осака в матче первого круга разгромила свою соотечественницу Рису Одзаки (LL) со счётом 6:0, 6:1.