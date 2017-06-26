Каролина Плишкова обыграла Риске во втором круге турнира в Истбурне

Чешка Каролина Плишкова (3) вышла в третий круг турнира в Истбурне, обыграв американку Элисон Риске со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут. Уроженка Лоуни 7 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Плишкова поспорит с либо со швейцаркой Тимей Бачински (15), либо с победительницей матча Франческа Скьявоне (Италия, Q) — Пэн Шуай (Китай).

Вероника Сепеде-Ройг (LL) из Парагвая в первом круге одолела Се Шувэй (Q) из Китайского Тайбэя — 4:6 6:3 6:3.