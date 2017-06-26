Андерсон стартовал на турнире в Истбурне с победы над Беллуччи

Южноафриканец Кевин Андерсон вышел во второй круг турнира в Истбурне, в двух сетах обыграв представителя Бразилии Томаса Беллуччи со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. Кевин 11 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Истбурне Андерсон поспорит с победителем противостояния Ришар Гаске (Франция, 7) — Фрэнсис Тиафо (США).