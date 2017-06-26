Пэн Шуай и Чжан Шуай вышли во второй круг турнира в Истбурне

Сразу две китайские теннисистки вышли во второй круг турнира в Истбурне. Пэн Шуай в двух сетах обыграла итальянку Франческу Скьявоне, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 33 минуты. Пэн Шуай четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. На счету Скьявоне один эйс, десять ошибок на подаче и четыре брейка. За выход в третий круг Пэн Шуай сыграет со швейцаркой Тимей Бачински (15).

В другом матче первого круга Чжан Шуай взяла верх над американкой Варварой Лепченко (Q) со счётом 6:2, 6:1. Следующей соперницей Чжан Шуай станет француженка Кристина Младенович (9).