Уотсон не пустила Цибулкову в третий круг турнира в Истбурне

Британка Хитер Уотсон, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Истбурне, вышла в третий круг соревнований, в двух сетах обыграв четвёртую сеяную словачку Доминику Цибулкову со счётом 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 42 минуты. Уотсон 8 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Цибулковой 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 3 брейка.

В матче первого круга чешка Барбора Стрыцова в трёх сетах обыграла канадку Эжени Бушар со счётом 6:3, 3:6, 6:2. За выход в третий круг Стрыцова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (11).