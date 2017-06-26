Хасе вышел во 2-й круг турнира в Истбурне, обыграв Маю

Голландский теннисист Робин Хасе вышел во второй круг турнира в Истбурне, в двух сетах обыграв француза Николя Маю со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 42 минуты. Хасе семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из четырех брейк-пойнтов. На счету Маю пять эйсов, три ошибки на подаче и один брейк.

В другом матче первого круга турнира в Истбурне австралиец Бернард Томич в двух сетах обыграл вышедшего из квалификации словака Норберта Гомбоша со счётом 7:6 (7:3), 6:3.