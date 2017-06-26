Берлок не пустил Троицки во второй круг турнира в Анталье

Аргентинец Карлос Берлок вышел во второй круг турнира в Анталье, в трех сетах обыграв серба Виктора Троицки, получившего от организаторов шестой номер посева, со счётом 3:6, 6:2, 6:4. Матч продолжался два часа. Берлок три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. На счету Троицки восемь эйсов, шесть ошибок на подаче и четыре брейка. Следующим соперником Берлока станет киприот Маркос Багдатис.

В другом матче первого круга египтянин Мохамед Сафват (Q) в трех сетах обыграл турка Джема Илькеля (WC) со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (9:7). За выход в четвертьфинал Сафват сыграет с французом Адрианом Маннарино.