Остапенко и Арруабаррена вышли в третий круг турнира в Истбурне

Десятая сеяная Елена Остапенко из Латвии вышла в третий круг турнира в Истбурне, в трёх сетах обыграв испанку Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:3, 0:6, 6:4. Матч продолжался 1 час 39 минут. Остапенко реализовала шесть из 11 брейк-пойнтов и допустила семь двойных ошибок. На счету Суарес-Наварро один эйс, одна ошибка на подаче и шесть брейков.

В другом матче второго круга вышедшая из квалификации испанка Лара Арруабаррена в трёх сетах взяла верх над 16-й сеяной Дарьей Гавриловой из Австралии со счётом 2:6, 6:2, 6:3.