Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Истбурне, обыграв Мертенс

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, получившая от организаторов турнира в Истбурне 14-й номер посева, вышла в третий круг соревнований, в трёх сетах обыграв бельгийку Элисе Мертенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 2 часа 13 минут. Павлюченкова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из одиннадцати. На счету Мертенс четыре эйса, две ошибки на подаче и четыре брейка.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова сыграет с британкой Хитер Уотсон (WC).