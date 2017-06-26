Себальос проиграл 236-й ракетке мира на старте турнира в Истбурне

Теннисист из Новой Зеландии Норри Кэмерон, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира в Истбурне, вышел во второй круг, в двух сетах обыграв аргентинца Орасио Себальоса со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 27 минут. Кэмерон, занимающий 236-е место в рейтинге АТР, 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Себальоса 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Кэмерон сыграет со второй ракеткой турнира в Истбурне французом Гаэлем Монфисом.