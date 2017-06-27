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Азаренко: поедание первой аккредитации для Лео интереснее, чем тренировка мамы

27 июня 2017, вторник. 00:47. Теннис

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая на минувшей неделе впервые сыграла на турнире WTA после рождения ребёнка, приехала на Уимблдон вместе со своим маленьким сыном Лео. Даже во время тренировок мамы сын постоянно находится рядом.

«Наверное, поедание своей первой аккредитации интереснее, чем наблюдение за моей тренировкой! Лео решил прогуляться до парка, чтобы полежать на зелёной траве в солнечный день! На следующей неделе он будет весь в белом», — написала Азаренко на своей странице в «инстаграме».

Фото доступно в «Инстаграм» Виктории Азаренко.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Теннис
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Как Виктория Азаренко выступит на Уимблдоне после длительной паузы из-за рождения ребёнка?
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