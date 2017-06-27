Халеп: перед сном я всё ещё думаю о финале «Ролан Гаррос»

Румынка Симона Халеп оценила своё состояние перед стартом на турнире в Истбурне и призналась, что всё ещё переживает из-за своего поражения в финале «Ролан Гаррос» от Елены Остапенко из Латвии со счётом 6:4, 4:6, 3:6.

«Я расслаблена и готова всё начинать сначала. Мне всё ещё немного грустно, но это нормально. Перед сном я всё ещё думаю о том финале, но это хорошо, это помогает мне не терять бдительности.

Сложнее всего от того, что я выиграла сет и вела 3:0 во втором, но не смогла взять следующий гейм. У меня было так много брейк-пойнтов. Сейчас я думаю, что мне стоило сыграть активнее, выполнить мощный удар на приёме второй подачи. Но я этого не сделала. Это меня убивает. В целом всё было неплохо, но на приёме в той ситуации нужно было играть агрессивнее. Это единственное, о чём я жалею.

Первые несколько дней дома были нелёгкими. Мне было невесело. Но затем во время праздника я смогла расслабиться. Я замкнулась в себе и много думала. Я нашла позитив. Грунтовый сезон я провела отлично, обыграла много отличных соперниц. Жаловаться не на что. Просто в следующий раз в такой ситуации мне нужно быть смелее.

На траве приём очень важен, потому что это непростой элемент. Мне нужно играть быстро, быстро реагировать, так как времени здесь не так много, как на грунте. Важно действовать агрессивно, то есть играть у задней линии и оказывать давление на соперниц.

Когда я так близка к первой строчке, то стала больше думать о рейтинге. Я очень хочу подняться на вершину. Я близка, но в то же время далека от неё. Нужно двигаться вперёд матч за матчем и делать всё, чтобы стать первой. Это было бы большим событием для меня.

Я хочу испытать давление от пребывания на первой строчке. Если мне это удастся, то я смогу расслабиться, так как добьюсь своей цели. Но давайте я сначала стану первой ракеткой мира, а потом расскажу о своих ощущениях», — цитирует Халеп официальный сайт тура.