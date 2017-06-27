Уотсон: я знала, что легко в матче с Цибулковой мне не будет. Так и получилось

Британка Хитер Уотсон, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Истбурне, прокомментировала свою победу во втором круге соревнований над словачкой Доминикой Цибулковой со счётом 7:5, 6:4.

«Я так благодарна всем, кто пришёл на арену и поддержал меня сегодня. Атмосфера была невероятной. В концовке у меня были мурашки. Не секрет, что я немного нервничала, но я очень рада, что смогла взять последний гейм. Доминика — прекрасная теннисистка. Она выиграла этот турнир в прошлом году. Она много работает и сражается на корте. Я знала, что легко мне не будет. Так и получилось. Но в целом я сыграла отлично. Подача сегодня работала как надо», — цитирует Уотсон официальный сайт тура.