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Текстовая онлайн-трансляция матча Бартель — Кузнецова в Истбурне

27 июня 2017, вторник. 10:00. Теннис

В 13:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Истбурне, в котором сыграют представительница Германии Мона Бартель (Q) и россиянка Светлана Кузнецова (7). По личным встречам впереди уроженка Санкт-Петербурга — 2-0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Бартель — Кузнецова в Истбурне.

Победительница этого матча за выход в четвертьфинал турнира поспорит либо с француженкой Кристиной Младенович (9), либо с представительницей Китая Чжан Шуай.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мона Бартель Светлана Кузнецова
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