В 13:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Истбурне, в котором сыграют представительница Германии Мона Бартель (Q) и россиянка Светлана Кузнецова (7). По личным встречам впереди уроженка Санкт-Петербурга — 2-0.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Бартель — Кузнецова в Истбурне.

Победительница этого матча за выход в четвертьфинал турнира поспорит либо с француженкой Кристиной Младенович (9), либо с представительницей Китая Чжан Шуай.