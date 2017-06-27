Мугуруса: до Уимблдона-2015 я вообще не думала, что могу играть на траве

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась воспоминаниями о выходе в финал Уимблдона в 2015 году. В решающем матче уроженка Каракаса уступила американке Серене Уильямс со счётом 4:6, 4:6.

«Каждый раз, выходя на травяной корт, я думаю о финале Уимблдона. Конечно, те воспоминания придают мне уверенности в игре на столь непростым покрытии. До того Уимблдона я вообще не думала, что могу играть на траве. Когда турнир начался, я подумала: «Да, это трава, они играют на ней только здесь, в Англии. Это особенное и легендарное место, но я не знаю, как играть на этом покрытии». Затем я подумала: «Знаете что? Я просто буду играть в свой теннис».

Я не хотела думать о чём-то плохом, о том, что не могу сделать это. Моя уверенность росла, и в итоге я дошла до финала. Тогда я решила, что нужно забыть о всём плохом и просто играть в свой теннис. Я удивила саму себя. После победы в первом круге я подумала: «О, я выиграла матч на траве, это здорово». А потом: «О, я выиграла уже два матча», а затем: «О, уже три».

Когда я вышла в финал, то решила, что буду играть активно. Помню, как выходила на корт с цветами и было очень тихо. Я вспомнила, что раньше много думала об этом моменте, а теперь я здесь, в финале Уимблдона, самого важного турнира.

Помню, что зрители активно хлопали, одарили мне овацией, когда я получила награду финалистки. Я плакала, но не потому что проиграла, а из-за эмоций от этих людей.

На траве вся игра идёт — «бум-бум». На грунте же всё медленнее. На траве у тебя не так много времени. Движение здесь быстрее, и матчи с молодыми талантливыми теннисистками зачастую получаются непростыми. Но воспоминания о 2015 годе могут только помочь мне этим летом», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.