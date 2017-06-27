Марах одержал 300-ю в карьере победу в парном разряде

Австрийский теннисист Оливер Марах, обыгравший в дуэте с хорватом Мате Павичем на старте турнира в Анталье представителя Доминиканской Республики Виктора Эстрелья-Бургоса и итальянца Андреаса Сеппи со счётом 6:3, 6:2, одержал 300-ю победу в парном разряде в своей карьере, сообщает официальный сайт тура.

Лучшим результатом 36-летнего уроженца Граца на турнирах «Большого шлема» в паре является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2009 году.

За свою карьеру Оливер выиграл 15 турниров ATP в парном разряде.