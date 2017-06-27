Норри: большей радости после первой победы на турнире ATP нельзя и представить

Британский теннисист Кэмерон Норри, получивший «уайлд-кард» от организаторов турнира в Истбурне, поделился эмоциями после победы в первом круге над аргентинцем Орасио Себальосом со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

«Ощущения просто прекрасные. Большей радости после первой победы на турнире ATP нельзя и представить. При этом я не показал своей лучшей игры. Приятно осознавать, что я могу бороться с такими соперниками, не играя в свой лучший теннис. Нужно продолжать двигаться дальше», — цитирует Норри официальный сайт ATP-тура.