Кудерметова взяла всего три гейма в матче с Анн в квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй раунд квалификации Уимблдона. На старте отборочных соревнований она уступила представительнице США Кристи Эрим Анн (6) со счётом 2:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 52 минуты. Вероника 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в финал квалификации Анн поспорит с победительницей матча Катерина Козлова (Украина) — Грейс Мин (США).