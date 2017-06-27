Потапова победила Циг на старте квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй раунд квалификации Уимблдона, в двух сетах обыграв представительницу Румынии Патрисию-Марию Циг (7) со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. Анастасия трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в финал квалификации Потапова поспорит с победительницей матча Хэрриет Дарт (Великобритания) — Кагла Буюкаксай (Турция).