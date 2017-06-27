Тарпищев: Кузнецова — неординарный человек, желаю ей спортивного долголетия

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поздравил российскую теннисистку Светлану Кузнецову с днём рождения. 27 июня Светлане исполнилось 32 года.



«Мы все любим Свету. Это очень неординарный человек, по жизни отзывчивый, добрый. Поэтому со всем удовольствием её поздравляем. Хочется пожелать, чтобы она продлила спортивное долголетие, доставляла радость на теннисных площадках. Хочется, чтобы она в будущем избежала неудач, травматизма, была такой же, какая она есть, ну и простого человеческого счастья», – сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.

Светлана Кузнецова. Многогранная, яркая, интересная Светлана Кузнецова, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», празднует день рождения. Вспоминаем самые яркие вехи её карьеры.