Тарпищев: Мальдини в теннисе – просто имиджевый пиар

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал решение легендарного футболиста Паоло Мальдини принять участие в теннисном турнире. Мальдини, завоевавший «уайлд-кард» на челленджер в Милане в паре со своим тренером Стефано Ландонио, в первом раунде сыграет с поляком Томашем Беднареком и голландцем Давидом Пелем.



«Думаю, это просто имиджевый пиар. Честно, я не отношусь серьёзно к этой ситуации, мне без разницы», – сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.

Бывший капитан «Милана» Мальдини сыграет на челленджере в Италии